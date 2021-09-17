朝鲜动用火车，展示对韩国全境的核打击能力. September. 17, 2021 07:41. by 尹相虎军事记者、申镇宇记者 niceshin@donga.com，ysh1005@donga.com. 朝鲜16日表示，15日发射弹道导弹是今年新设的“铁路机动导弹团”实施的演习，同时还公开了历史上首次在列车上发射弹道导弹的照片。朝鲜此前发射的弹道导弹几乎都是在移动式发射车辆上发射的。分析认为，朝鲜国务委员长金正恩今年1月在党代会上指示开发战术核武器，此举是加强对韩国核打击能力使之能够向韩国全境突然大量发射的工作。 继潜射弹道导弹后，朝鲜又出现了动用列车的对韩核弹投放手段，因此有人指出，韩国军队的探测及拦截体系也急需制定对策。 朝鲜中央通讯社当天报道说：“铁路机动导弹团15日凌晨接受了前往中部山区、对800公里界线目标地区进行打击的任务，参加了演练”，“根据铁路导弹系统运营规范和行动顺序，完成了快速机动和展开，精确打击了设于朝鲜东部海上800公里水域的目标。” 朝中社报道说，金正恩没有参加现场发射，朝鲜劳动党中央政治局常委、党中央书记朴正天指导了演习，党中央军政领导层、军需工业部和军队总参谋部、国防科学研究部门的干部观摩了演习。在当天朝中社公开的照片中，与“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”非常相似的导弹从顶部盖子打开的列车车厢冲向天空，火焰和烟雾笼罩在列车及其周围。 美国国务院发言人内德·普莱斯在当地时间15日的新闻发布会上表示：“我们谴责朝鲜发射导弹的行为”，“此次发射导弹违反了联合国安理会多项决议，也对朝鲜周边国家及国际社会的其他国家形成了威胁。”但普莱斯还表示，“我们也致力于与朝鲜进行外交接触”，表明美国仍在寻求通过对话解决外交问题的方法。 韩国统一部前一天就朝鲜劳动党副部长金与正批评文在寅总统的谈话表示：“无论如何，至少要保持对对方的基本礼仪和尊重。” 统一部负责官员当天表示：“虽然金（与正）副部长多次发表谈话，但提及总统实名尚属首次。”他还指出：“朝鲜直接提及并批评（韩国）总统，对韩半岛和平和南北关系发展没有任何帮助。”但就此次金与正谈话的意图等问题，他表示：“眼下不会做出预测，将针对所有可能性做好准备。”

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