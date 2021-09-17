尹汝贞入选《时代》年度全球最具影响力百人榜. September. 17, 2021 07:42. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 15日(当地时间)，演员尹汝贞(74岁)入选由美国时事周刊《时代》评选的“2021乃年度全球最具影响力百人榜”。与尹汝贞一同出演《米纳里》(《水芹菜》)的韩裔演员史蒂文•元(38岁)也进入了100人名单。 《时代》从2004年开始每年评选并发表全球最具影响力百人榜。“时代百人榜”榜单共分为6大领域，包含巨人(titans)、艺术家(artists)、领袖(leaders)等，今年美国总统乔•拜登、特斯拉首席执行官埃隆•马斯克等人榜上有名。在尹汝贞入选的巨人领域，苹果首席执行官蒂姆•库克和奥运会田径比赛历史上获得最多奖牌的美国女子田径运动员艾利森•费利克斯等共11人入围。此前，尹汝贞在今年4月举行的第93届美国奥斯卡颁奖典礼上凭借电影《水芹菜》成为首位获得奥斯卡最佳女配角奖的韩国人。 尹汝贞16日通过经纪公司发表感想说：“听到我被选上的消息，我自己也很惊讶”，“能够和比我更优秀的人一起进入《时代》百人榜，感到非常荣幸。”接着她又补充道：“我只是做了我经常做的事情，今年是受到过分称赞的一年”，“希望自己能传递正能量。” 史蒂文•元入选艺术家领域。史蒂文•元在为尹汝贞写的推荐文中表示：“我从未遇到过像(尹汝贞)这样自信的人。我认为她的这种自信源自内心深处”，“通过电影《水芹菜》，让世人见证了能拿下奥斯卡奖的她的演技，也让全世界更加了解她，这真让人感到很幸福。”

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