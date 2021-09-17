马斯克宇宙飞船升天，90分钟绕地球一周. September. 17, 2021 07:42. by 兪載東 jarrett@donga.com. 全部由平民乘坐的宇宙飞船历史上首次飞向太空，开始围绕地球旋转。当地时间15日晚8时3分左右，由美国特斯拉首席执行官埃隆·马斯克领导的太空探索技术公司“SpaceX”在美国南部佛罗里达州肯尼迪航天中心发射了“龙”飞船。包括美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼（38岁）在内的4名平民乘坐该飞船在距地面575千米的上空以每小时1.75万英里（约2.863万公里）的速度围绕地球运行三天。相当于每1小时30分钟绕地球一周。 在发射前现场直播的画面中，4人身穿白色宇航服，以不太紧张的表情等待飞行。他们把冷冻披萨等作为零食带上天，还公开了在太空演奏尤克里里琴并唱歌的计划。他们计划在结束太空日程后，降落在佛罗里达州附近大西洋海域。这是只有平民乘坐的宇宙飞船首次在地球周围轨道飞行。 此前的7月，英国维珍集团总裁理查德·布兰森乘坐自己创立的“维珍银河”的宇宙飞船飞到了高86千米的天空。同月，世界首富、美国亚马逊创始人杰夫·贝索斯也利用自己的宇宙企业“蓝色起源”的火箭飞行到了107千米上空。但两人只不过是体验微重力状态几分钟后直接返回地球的“浅尝辄止”型太空旅游而已。当时飞船上还有专业飞行员同行。相反，太空探索的“龙”飞船到了不仅高于420千米的国际宇宙空间站，比哈勃太空望远镜（540千米）也更高的地方，目前正以超过音速20倍的速度围绕地球运行。 艾萨克曼是16岁创立信用卡结算处理企业“SHIFT4支付”的富豪，拥有约24亿美元（约2.8万亿韩元）财产。他从小就梦想航天，有着丰富的驾驶喷气式飞机的经历。虽然不知道具体金额，但花了相当多的钱，购买了包括自己在内的4人的登机牌。 他亲自挑选的其他3人也吸引了人们的视线。中部俄克拉何马州儿童专门医院“圣祖德”的医疗人员海莉·阿西诺（30岁）在10岁时患上了一种骨癌——骨肉瘤。当时在这家医院接受了用金属棒填充部分腿的手术。他是第一次带着假体进行宇宙旅行的人物。地球科学家莎恩·普罗克托（51岁）也从小培养了宇宙探险的梦想，他的父亲过去曾在美国宇航局工作。参加过伊拉克战争的前空军克里斯·塞姆布罗斯基（42岁）目前在著名军工企业洛克希德-马丁公司工作。这4人为了宇宙飞行，在过去的6个月里进行了训练。

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