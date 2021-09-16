现代汽车和LG在印尼的电池合作工厂破土动工. September. 16, 2021 07:30. by 李建赫 gun@donga.com. 现代汽车集团和LG能源解决方案公司在印度尼西亚开始了电池组合作工厂工程。目标是2024年上半年(1 ~ 6月)实现批量生产。 双方15日表示，通过视频连接印度尼西亚卡拉旺产业园区工厂用地的当地活动现场和韩国总公司，举行了“线上•线下开工仪式”。印度尼西亚总统佐科•维多多和部长级人士等出席了当地的活动。在韩国，现代汽车集团会长郑义宣、LG能源解决方案公司总经理金钟炫、现代摩比斯总经理赵成焕等人在线出席。 郑会长表示：“现代汽车集团为了在电动汽车领域成为全球领导者，正在集中集团的力量。此次动工仪式对印度尼西亚、现代汽车集团、LG集团来说都是确保未来产业竞争力、谋求可持续增长的有意义的场合。”金社长补充说，“这将成为世界上最早在构建电动汽车综合供应链方面迈出的坚实的一步。”维多多总统表示：“望持续革新，通过审批等部门的积极支援，韩国和印度尼西亚的合作能够顺利进行。” 印度尼西亚合作工厂计划于2023年上半年(1 ~ 6月)竣工。计划生产能供应15万辆以上电动汽车的年产10GWh(千兆瓦时)规模的电池组。如果今后市场扩大，生产能力可以增加一倍。两家公司各自持有合作公司50%的股份，并与印度尼西亚政府签订协议，决定投资11亿美元(约1.17万亿韩元)。

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