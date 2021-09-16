首都圈确诊患者创历史最高值…返乡路全国扩散的忧虑越来越大. September. 16, 2021 07:30. by 金素敏记者 somin@donga.com. 此次中秋节是新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散后迎来的第三个节日，防疫当局认为(此次中秋节)是扩散的关键时期。有人担心，就像去年中秋节和今年春节长假之后，家庭聚会引发的集体感染一样，回乡之路有可能成为首都地区流行的全国扩散通道。 新冠病毒确诊病例在70天以上，维持在4位数。15日，首都圈和首尔的确诊患者分别为1656人和804人，创下了自统计以来的最高值。这是首尔单日确诊患者首次超过700人。中央事故处理本部社会战略班班长孙永来在当天的新闻发布会上表示：“首都圈处于随时随地都有可能被感染的危险状况。”学校、单位、室内体育设施、唱歌练习场等不分场所，都出现了新的感染病例。 在全体地区社会确诊患者中，首都圈的比率又飙升到了80.5%。首都圈比率在第4次流行初期的7月初超过了80%，到8月初下降到了55%。因为扩散趋势已经转移到非首都圈。截至9月，非首都圈再次呈现稳定趋势，但中秋连休将出现大规模人口移动，因此紧张感正在加剧。今年年初春节长假后，非首都圈确诊患者比率比前一周增加8个百分点，春节家庭聚会余波也引发了职场集体感染。 再加上，今年中秋防疫措施也将得到部分缓解。如果包括4名接种完成者在内，17~23日首都圈内也允许8名家庭成员参加家庭聚会。有分析认为，仅从6日开始的“6人聚会”扩大就对首都圈的扩散趋势产生了影响，因此确诊患者很有可能进一步增加。防疫当局认为，在没有大规模集体感染的情况下，流行规模扩大的背景是最近防疫措施的放宽。 防疫当局希望克制此次中秋会面，减少见面时间。据当天韩国科学技术研究院(KIST)的模拟分析，见面时间越短，感染新冠病毒的危险就越低。假设在同一间房里每个人没有戴口罩，聚会时间12小时时感染危险率为60%，4小时时为35%。 周期性换气的重要性也再次得到了确认。12小时见面时感染危险情况为，干脆不换气时78%，30分钟换气1次时60%。进行此次研究的KIST博士金灿洙(音译)嘱咐表示：“通过计算可以确认，如果减少换气次数或增加见面时间，感染新冠病毒的危险会大大增加”，“如果换气困难，最好戴上口罩。”

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