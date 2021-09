尽显“女性力量”的威尼斯国家电影节…《正发生》斩获金狮奖. September. 13, 2021 07:40. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 法国女导演奥黛丽•迪万(41岁)的电影《正发生》(L'´ev´enement)在第78届威尼斯国际电影节上获得了最高奖—金狮奖。11日(当地时间),在意大利威尼斯利多岛举行的威尼斯电影节颁奖典礼上,担任评委会主席的奉俊昊导演发表了获奖作品。 《正发生》描写了1963年法国女大学生意外怀孕后,到下决心堕胎为止经历的矛盾。奉俊昊导演表示:“评委们很快就一致同意将《正发生》定为金狮奖获奖作品。” 迪万导演在发表获奖感言时说:“我是用愤怒和渴望、我的胆量、我的心和头脑制作了这部电影。” 在去年的颁奖典礼上,以中国国籍在美国活动的女导演克洛伊•赵(39岁)的《无依之地》(Nomadland)获得了金狮奖。通过此次获奖,女导演制作的电影已连续两年斩获金狮奖。1932年成立的威尼斯电影节上,由女性导演执导的电影获得金狮奖,这已经是历史上的第六次。 最佳导演奖由执导电影《犬之力》(The Power of the Dog)的新西兰女导演简•坎皮恩获得,最佳剧本奖由《The Lost Daughter》的编剧和执导该影片的美国女导演玛吉•吉伦霍尔获得。今年威尼斯电影节金狮奖、导演奖和最佳剧本奖被女性包揽。

