塔利班枪杀抵抗武装领导人的哥哥，不允许埋葬. September. 13, 2021 07:40. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 阿富汗伊斯兰武装团体塔利班击毙抵抗军领导人、第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫的亲哥哥后，甚至不让他下葬，进行了残酷的报复行为。11日，美国各地举行了“9·11”恐怖事件20周年追悼活动。塔利班在阿富汗首都喀布尔的总统府升起塔利班旗帜，正式宣布政府成立。 据路透社11日报道，塔利班控制了阿富汗抵抗军最后一个据点——北部潘杰希尔地区的首府巴扎拉克后，找到副总统萨利赫的哥哥胡拉·阿齐吉，并将其处决。萨利赫副总统的侄子伊娃·杜拉·萨利赫向路透社发送文字短信说：“塔利班9日杀死叔叔后，连埋葬都不让。他们说尸体应该腐烂。”德国国营的《德国之声》报道说：“有证言称，阿齐吉在试图乘车通过检查站时被塔利班发现，与司机一起被击毙。” 8月15日宣布代行阿富汗总统职权的萨利赫副总统与被称为阿富汗国父的已故的阿玛德·沙阿·马苏德的儿子阿玛德·马苏德携手组建阿富汗民族抵抗战线，与塔利班作战，但在战斗中失败。塔利班声称萨利赫和马苏德分别逃往塔吉克斯坦和土耳其，并宣布“阿富汗境内的战争已经结束”。 美联社11日报道说，塔利班过渡政府代理总理穆罕默德·哈桑·阿洪扎德在喀布尔总统府亲自举起了塔利班旗帜。塔利班表示：“升旗仪式意味着新政府工作的正式开始。”这是塔利班自2001年以后20年来首次在阿富汗再次掌权。

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