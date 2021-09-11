补助对象从80%到88%再到90%，小店铺也不会这样做. September. 11, 2021 07:31. . 就原计划分发给88%的国民的第五次灾难补助，被排除在对象之外的人提出异议申请的情况不断增加，因此，共同民主党决定将发放范围扩大到90%。该党政策委员会议长朴完柱表示：“采取措施让处于警戒线的人不受委屈地获得补助，是最大的课题。”如果对象增加2个百分点，预算还需要3000亿韩元。 人均25万韩元的此次补助是从2月份文在寅总统的讲话开始的。文在寅表示：“如果摆脱疫情，全体国民将拿出力量，因此可以考虑发放国民补助。”政府当初制定的计划是收入后70%，但由于执政党主张扩大，范围扩大到80%。共同民主党代表（党首）宋永吉、国民力量党代表李俊锡经过了全民发放的草率协议和反复，决定再增加双职工家庭和一人家庭，由此决定向88%的人发放。但为什么是70%、80%、88%，从未提出过合理的理由。 据说，从本周起可以确认自己是否属于支付对象后，仅国民权益委员会“国民申闻鼓”就收到了5.4万件异议申请。对于以不能如实反映收入变化的健康保险费为标准确定对象，很多人表示不满。由于将家庭健康保险费进行合算，因此对工作人数多的家庭不利。工资稍高、租房的人没算在内，但退休后收入少的富翁房东却得到了补助，因此，意识到舆论恶化的执政党再次将对象增加到了90%。 混乱的原罪是在去年4月7日国会选举之前，政界和青瓦台通过政治工程学讨价还价，向全体国民发放了第一次补助。因为，在新冠疫情这一史无前例的事态中，出现了发放现金的契机后，执政党要求扩大对象，并推翻了原计划为收入下位50%的企划财政部标准，而且面临选举的在野党也要求100%补助。 如果从一开始就将对象限制在收入最低的20%或包括次上位阶层的30%左右，每人援助两至三倍，收入保全效果就会提高，国家债务负担也会减少。只顾计算选票的政治圈把钱分给了不需要的阶层，制造了“拿不着就是傻瓜”的情绪。连小店铺都不如的政治圈的估摸式的撒现金政策，正在使我国国民陷入不必要的混乱之中。

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