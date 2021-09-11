帽子戏法+第79球，梅西超越贝利成为南美国家队进球第一人. September. 11, 2021 07:32. by 金東昱 creating@donga.com. “足球之神”里奥内尔•梅西(34岁•阿根廷)超越“足球皇帝”贝利(81岁•巴西)，成为南美国家队比赛(A级比赛)进球最多的球员。 10日，梅西在主场阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的2022卡塔尔世界杯南美区预选赛与玻利维亚队的第9轮比赛中攻入3球(上演帽子戏法)，帮助阿根廷队以3比0获胜。 上半场第14分钟，梅西晃过对方后卫，左脚远射先拔头筹，下半场第19分钟，梅西在门前混战中机智地破门得分。下半场第43分钟，他截下守门员扑出的皮球，沉着地射进球网，彻底扼杀了比赛悬念。 2005年首次参加A级比赛的梅西，凭借当天的帽子戏法使自己的国家队比赛进球数来到79球。这一数字超过了此前由贝利保持的南美球员国家队比赛最多进球记录(77球)。涵盖男女球员，南美国家队比赛最多进球是由巴西传奇女足运动员玛塔所创造的111球。男足历史国家队赛事的最高进球记录是梅西的主要竞争对手克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•葡萄牙)攻入的111球。梅西的纪录在全体男足运动员中排在并列第5位。 凭借梅西的出色表现，阿根廷队在南美预选赛8场比赛中保持不败(5胜3平•积18分)，继8战全胜(积24分)的巴西队之后，继续高居第二位。 取得大胜后，在体育场举行了庆祝阿根廷队美洲杯(南美足球锦标赛)夺冠的纪念活动。7月在巴西里约热内卢举行的美洲杯决赛中，阿根廷队1比0战胜巴西队，自1993年大会后时隔28年再次登上了冠军宝座。对于梅西来说，这是他职业生涯首个国家队重大赛事冠军头衔。 因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情时隔一年半再次在阿根廷球迷面前展开比赛的梅西表示，“期待很长时间的美洲杯冠军。感谢神使这个(夺冠)成为可能。”

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