金融委员长高承范会见五大金融控股公司. September. 11, 2021 07:32. by 申智焕记者 jhshin93@donga.com. 大韩民国金融委员会委员长高承范(照片)就中秋长假后预计发表的家庭负债追加对策表示：“正在查看20~30个细节项目。”事实上，针对因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散而遭受损失的小工商业者和中小企业的贷款期限延长措施将延长，下周将最终公布具体内容。 高委员长10日在首尔中区银行会馆与KB、新韩、韩亚、友利、NH农协等5大金融控股公司会长举行就任后的首次座谈会后，对外表示：“大家都同意应该加强家庭负债管理。” 高委员长表示：“我们将根据中秋节以后的情况制定补充对策”，“正在从实际情况出发，对20~30个具体项目进行缜密的分析。”有分析认为，这一方案将包括提前适用“个人总负债本息偿还比率(DSR)40%”，加强第二金融圈的DSR限制等。 但是，对于全额租房贷款限制，他表示：“目前没有确定，不会让实际需要者蒙受损失。” 针对小工商业者和中小企业的金融支援政策第三次延长，有人提出，推迟偿还利息的措施有可能被部分中断。 高委员长表示：“关于延期偿还利息的问题，有很多意见，将在下周发表最终结果”，“如果延期偿还利息，将会对软着陆方案进行进一步讨论。”

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