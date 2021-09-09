包庇朝鲜的韩国政府，即使朝鲜重启宁边核设施，也称之“不违反协议”. September. 09, 2021 07:48. . 韩国外交部次官崔钟建7日在国会外交统一上，就在野党议员提出的“如果朝鲜重新启动宁边核设施是事实，是否违反《4·27板门店宣言》和《9·19平壤共同宣言》的精神”的问题回答说：“我认为没有违反。”他还表示：“在《4·27宣言》和《9·19宣言》协议中朝鲜明显采取的措施，目前仍在进行。”青瓦台相关人士也表示：“可以认为，崔次官的答辩和青瓦台（国家安保室）一脉相承。” 崔钟建的回答，可能是国际原子能机构报告中“掌握了（朝鲜）重启宁边核设施的征兆”内容被报道以来，政府表现出的令人难以接受的态度的延长线。对于朝鲜重启宁边核设施的动向，韩国政府不仅没有对朝鲜提出警告或抗议，也没有表示任何担忧和遗憾。即使是明显的无核化逆行行为，也努力缩小其意义，闭口不谈。到了如今，已是实际上替朝鲜辩解并袒护。 《4·27宣言》和《9·19宣言》分别规定：“南北双方确认，通过完全无核化实现无核韩半岛的共同目标。”“朝鲜表示，如果美国采取相应措施，将采取永久废弃宁边核设施等措施。”从字面上看，也许不是违反。但是，两项协议的大前提是金正恩的无核化意志。重启宁边核设施是对这种协议精神的正面违反，但韩国政府的反应只有沉默和诡辩。 朝鲜今天迎来政权建立纪念日，预告将还要举行大规模阅兵式。在对朝制裁、新冠疫情、自然灾害三重苦难中进行的士兵游戏中，不知还会展示什么样的对外威胁武器。尽管如此，韩国现政府仍然沉浸在10天后将迎来3周年的《9·19平壤宣言》的回忆中，急于安抚朝鲜。虽然这是想把朝鲜拉到谈判桌前，但要知道，越是这样，这越是让朝鲜陷入挑衅冲动的一招臭棋。

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