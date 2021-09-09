被新冠所束缚的首尔，移动量减少18%. September. 09, 2021 07:48. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 去年年底发生新冠疫情第三次流行时，居住在首尔或通勤及走读的人的深夜移动量比疫情发生前最多减少了50%。25岁以下儿童、青少年、青年的移动量也在同期减少了一半以上，而65岁以上减少了26%，各年龄段的移动量出现了很大差异。这是首尔市对通信、交通大数据进行分析后，于8日公布的对新冠疫情扩散前后的“首尔生活移动”进行分析后得出的结果。 〇疫情流行导致首尔移动人口骤减 “首尔生活移动”是指，针对生活在首尔或为工作、教育、休闲、医院诊疗等而来到首尔的人，可以知道他们何时、何地、前往哪里、平均花费多少时间等的资料。这是将首尔市的大众交通使用数据，人口、企业现状等行政相关大数据、KT（韩国通信）的手机信号资料、韩国交通研究院的通行量数据等融合分析而成的。 如果说首尔市和KT在2018年公布的“首尔生活人口”是在居住者的基础上加上通勤、走读人口，掌握特定时间、特定地区存在的所有人口，那么“首尔生活移动”就可以衡量首尔内外或特定地点之间的移动模式。 数据分析结果显示，每天往返首尔的人口移动量从新冠疫情发生之前（2019年11月至12月）的2275万次减少到疫情扩散后（2020年1月至2021年7月）的1867万次，减少了17.9%。特别是，每当疫情大流行时，移动量会大幅减少。第三次流行（2020年11月13日~2021年1月20日）时，比疫情发生之前减少了29.9%。去年12月13日的移动量为885万次，仅为发生疫情之前移动量最多的2019年11月1日（2545万次）的34.8%。 第三次流行时期实施的大众交通运行次数减少，对深夜时间段的移动量减少产生了很大影响。当时深夜时间段（晚上10点~次日早晨6点）下班及放学的移动量比疫情发生之前减少了48.4%。 各年龄段的移动量也有所差异。25岁以下儿童、青少年、青年的移动量减少了55.8%，呈现出最大的减少趋势。据分析，25~64岁减少28.1%，65岁以上减少26.2%，尽管新冠病毒扩散，其移动量并没有像儿童、青少年、青年一样明显减少。首尔市相关人士表示：“随着非面对面授课的扩大等，儿童、青少年的移动大幅减少，而为生产活动而移动的中壮年及老年层则没有大幅减少。” 〇有助于移动模式、政策和服务开发 首尔市对首尔的通勤、走读模式进行分析的结果显示，往返于首尔的人平均上班时间为53分钟。居住在首尔的人在首尔上班平均需要44.7分钟，而从京畿道到首尔上班平均需要72.1分钟。从首尔各行政洞的平均上班、上学时间来看，时间最长的是江东区高德2洞（平均58分钟），时间最短的洞是江南区驿三1洞（平均36分钟）。 首尔市计划在“首尔市开放数据广场”上公开首尔生活移动数据，每月更新，让市民、学生和企业自由使用。首尔市智能城市政策官朴钟秀表示：“任何人都可以利用数据制作多样的内容和服务。将积极用于市政府政策的开发。”

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