梦想长生不老？全球首富贝佐斯投资抗衰老生物技术公司. September. 08, 2021 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. 世界首富、美国亚马逊(Amazon)创始人杰夫•贝佐斯(57岁•照片)投资研究防止老化、延长寿命等的美国初创企业“阿尔托斯实验室(Altos Labs)”的事实曝光后，成为了话题。美国麻省理工学院(MIT)发行的信息技术(IT)专门杂志《麻省理工科技评论(MIT Technology Review)》4日(当地时间)报道称，贝佐斯等对长生不老感兴趣的富豪们大举投资今年上半年成立的硅谷新生生命工学企业阿尔托斯实验室。 阿尔托斯实验室正在集中研究在细胞中添加蛋白质，使相关细胞在分化前回到与干细胞相似状态的“重编程”技术。最近，该企业以100万美元(约11.5亿韩元)以上的高额年薪吸引着著名遗传科学家等。除贝佐斯外，俄罗斯科学家出身的亿万富翁尤里•米尔纳(60岁)等也向该企业进行了投资。 据悉，贝佐斯通过自己设立的投资公司“贝佐斯Expeditions”向阿尔托斯投资，但具体金额尚不清楚。据阿尔托斯实验室6月公开的资料显示，他们从贝佐斯、米尔纳等多位投资者手中至少吸引了2.7亿美元(约3105亿韩元)。《麻省理工科技评论》评价称，“年轻人梦想成为富人，富人则梦想变得年轻”这句话正好符合这一情况。 贝佐斯在2018年也投资了开发抗老化治疗方法的美国生命工学企业“Unity Technologies”。此前，他在7月辞去亚马逊首席执行官(CEO)一职时，表示今后将专注于太空旅游、慈善事业等。

한국어