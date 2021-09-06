公务员、军人年金的赤字，要用血汗税金填补到什么时候？. September. 06, 2021 07:32. . 用于填补公务员年金赤字的国家填补额将从今年的2.6万亿韩元增加到明年的4.1万亿韩元，增加58%。这是自2001年政府开始代替偿还公务员年金赤字以来的最大规模。增加幅度也是历史最高值。预计明年军人年金也将出现2.9077万亿韩元的赤字，赤字填补和国家负担金规模将增加到2.9220万亿韩元。 公务员年金等社会保险应根据自我负担原则，以包括加入者负担金在内的自身收入解决支出。但公务员年金和军人年金基金已经枯竭，从2001年和1973年开始由国家用税金来填补。政府反映人口结构的变化，没有及时进行多交少收的结构改革，在用国民的血税填补慢性赤字。 这种变相的财政投入也达到了极限。因为平均寿命延长，年金领取额日益增加，而因低生育现象，负担年金的人口正在急剧减少。明年，由于政府投入了历史上最大的填补额，公务员年金的赤字规模将减少到3万亿韩元左右，但从2023年开始，将以5万亿韩元为起点，每年像滚雪球一样增加1万亿韩元。军人年金的赤字幅度也有望从2023年开始增加到3万亿韩元左右。两种年金的补充负债去年为1044万亿韩元，4年来增加了约300万亿韩元。年金补充负债是指，将今后70年支付的年金金额换算成目前价值的年金债务，如果年金财政枯竭，就由国家代为偿还。 在这种情况下，年金改革却毫无动向。专家们忠告，为了公务员年金财政的稳定，应该将年金负担率提高到30%以上。但是，2015年军人年金连碰都没碰，只有公务员年金的负担率从14%上调到18%，此后年金改革讨论就消失了。反而增加了12万名公务员，增加了年金债务，而成为政治负担的年金改革却像扔炸弹一样推给了下届政府。另外，共同民主党总统竞选人也只是滥发基本收入等“倾囊相付”的公约，谁也不会谈论没有人气的年金改革。为什么大家都急于成为公务员，国民还要对他们的老年生活负责？

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