美国“全球鹰”又飞临韩半岛，对“准备阅兵式”的朝鲜进行侦察. September. 06, 2021 07:32. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在最近朝鲜平壤一带被捕捉到正在准备阅兵式的动向的情况下，美国的高空无人侦察机“全球鹰（RQ-4）”飞临韩半岛，在军事分界线一带对朝鲜进行了长时间的监视。 据多家军用飞机追踪网站5日消息，“全球鹰”4日下午从驻日美军横田空军基地起飞，飞向韩半岛上空。该“全球鹰”经过韩国南海岸和西部海域上空北上后，截至5日上午，数次在军事分界线一带沿东西方向飞行。这是自今年下半年韩美联合军事演习结束的第二天即上月27日以后，时隔8天“全球鹰”又从驻日美军基地飞临韩半岛上空。 分析认为，“全球鹰”出击韩半岛与韩美情报部门密切关注朝鲜有可能突然挑衅及武力示威有关。有分析认为，从7月开始每年都实施夏季演习的朝鲜可能会在9月9日政权建立日前后试射朝鲜版“伊斯坎德尔（KN-23）改良型”等打击韩国的新型武器或新型潜艇发射弹道导弹。据悉，监视移动发射架动向等朝鲜军事动向的“联合之星”（E-8C）对地监视侦察机也于4日在西部海域上空飞行。 另外，在距离平壤金日成广场5公里的美林机场，从8月底开始持续捕捉到最多1万多名军人列队集结并行进的情景。据悉，韩美当局认为，这是为了准备10月10日劳动党建党76周年纪念阅兵式。朝鲜在去年10月举行的建党75周年纪念阅兵式上公开了超大型洲际弹道导弹和新型潜射导弹“北极星-4ㅅ”后，在今年1月举行的第八届党代会纪念阅兵式上又展示了另一种新型潜射导弹“北极星-5ㅅ”。

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