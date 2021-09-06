展现挑战和热情的韩国残奥代表团…“课题变多了”. September. 06, 2021 07:32. by 东京=黄圭仁记者 kini@donga.com·. 虽然在大会最后阶段表现出了强大的后劲，但未能实现当初制定的目标。 在2020东京残奥会(残疾人奥运会)最后一天即5日，羽毛球代表选手金正俊(43岁•蔚山中区厅)在单打WH2级比赛中、金正俊和李东燮(50岁•济州岛)在双打WH2-WH1级比赛中分别获得银牌，至此，本届韩国残奥代表团获得2枚金牌、10枚银牌、12枚铜牌，并以综合第41位结束了本次大会。 韩国代表团当初的目标是获得4枚金牌、9枚银牌、21枚铜牌，进入综合排名前20位。综合排名第41位是韩国首次参加残奥会的1968年特拉维夫奥运会之后，成绩最糟糕的一次。 中国代表团以96枚金牌、60枚银牌、51枚铜牌的总成绩位居奖牌榜首位，东道主日本则以13枚金牌、15枚银牌、23枚铜牌位列第11位。 2000年悉尼残奥会射击金牌得主、大韩残疾人体育会会长郑镇完(音)表示：“很多人说残奥会参与本身就很美丽，但我的想法却不同”，“体育人自信地、堂堂正正地挑战到底的样子、克服极限的样子才是真正美丽的。”他接着补充说：“在本次大赛中，韩国选手们的表现确实有些不足。为了残疾人体育，回到韩国后，我必须得好好思考该做些什么。课题变得更多了。” 代表团团长朱元洪(大韩残疾人网球协会会长)表示：“虽然不断出现扩大基层和挖掘新人的说法，但实际上对于应该怎么做，还没有什么能切身感受到的政策”，“以此次残奥会为契机，应该重新确定正确的方向。” 下届残奥会将于3年后的2024年8月28日在巴黎举行。

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