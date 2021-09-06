北京大学教授张维迎正面批评习近平“共同富裕”. September. 06, 2021 07:33. by 金祺容 kky@donga.com. 中国北京大学的一名经济学教授最近正面反对中国国家主席习近平提倡的“共同富裕”。他认为，如果政府过度介入，“共同富裕”可能会成为“共同贫困”。习主席执政以来，由于对反对势力的大规模整顿工作和扩大监视和管制，反对政府政策的声音几乎消失，在这种情况下出现的主张备受关注。 香港《南华早报》4日报道，北京大学经济系教授张维迎（62岁，照片）最近在公益性民间学术机构“经济50人论坛（CE50）网站上发表文章说：“失去了对市场力量的信任，经常依赖政府介入，会共同导致贫困。”他强调：“如果企业家没有创造财富的动机，政府就没有钱给贫困阶层，上游就会像干涸的河流一样。计划经济试图为贫困阶层提供更多的福利，但结果出现了更多的贫困阶层。只有提前市场指向性改革，才能创造更加公正的社会。” 张维迎毕业于中国西安大学，在英国牛津大学获得经济学硕士、博士学位，从1994年起担任北京大学教授，2008年还成立了北京大学主要智库———国家发展研究院。张维迎2018年10月也曾主张，“中国过去40年的高增长是通过市场化、企业家精神、西欧300年的技术积累形成的，并不是因为所谓的‘中国模式’”，从而引发了风波。 目前张维迎登载在CE50网站上的文章已经被拿下，其个人微信（中国版kakaotalk）账号也被删除。在微信上发送相关文章也不行。

한국어