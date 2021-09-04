中秋长假期间，因放宽防疫而面临考验的“与新冠病毒共存”. September. 04, 2021 07:34. . 从下周起，首都地区的餐厅、咖啡厅、家庭将允许举行包括新冠疫苗接种者在内的6人聚会。餐厅、咖啡厅的营业时间也将延长到晚上10时。在非首都地区，包括完成接种者在内，允许8人聚会。政府昨天表示，将从6日起将现有的保持社交距离措施（首都地区4级、非首都地区3级）延长4周，并调整上述部分标准。尤其是，在中秋节前后的一周时间里，包括完成接种的4人在内，最多可以举行8人的家庭聚会。 在保持高强度社交距离的同时，适用疫苗接种奖励制度，放宽部分标准的新防疫方针，可以看作是走向“与新冠病毒共存”的谨慎起步。在不知道新冠疫情何时结束的情况下，普通百姓的经济困难和医疗人员的疲劳已经达到极限。因此，政府认为，相比当天新确诊患者，有必要以重症患者或致命率为中心转变防疫体系，并提前恢复国民的日常生活。 但是要走的路还很长。正式进入“与病毒共存”取决于疫苗接种率的提高。疾病管理厅厅长郑银敬表示：“完成80%的成人接种”是实施的前提条件，但完成接种者还停留在30%出头。况且，虽然抑制了急剧的流行增加，但近两个月来，新确诊患者一直保持着四位数。移动量增加的中秋长假也有可能成为进一步扩散的起点。这就是要带着特别的警戒心度过今年中秋关口的原因。 为了走向“与病毒共存”，防疫当局首先要仔细制定供需日程，确保疫苗接种不出现差池。按照目前的目标，80%的接种工作要到10月末才能完成。如果再推迟，能否承受堆积如山的社会不满还是个疑问。应该尽快重新整顿以危重患者为中心的医疗体系，制定轻微患者居家治疗的指导方针等周密准备。 疫情要求每个国民承担更大的责任。“与病毒共存”并不意味着基本的防疫守则的消失。接种疫苗固然必须，但仍然没有比口罩更强有力的盾牌。为了自己、家人和邻居，承受一定程度的不便，才是“与病毒共存”的日常生活。

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