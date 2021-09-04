李俊锡：“就算说是搞自家政治，我也要走自己的路”. September. 04, 2021 07:34. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 国民力量党代表（党首）李俊锡（照片）3日表示：“这段时间有人说我想搞自家政治，萎缩了不少。但我再次觉得，自己的路是对的，所以想走走看。”他还表示：“就像巨鹿之战的项羽一样，我把破釜沉舟作为大选关键词。为了实现政权交替，将准备更多的破格之举。”“破釜沉舟”的意思是打碎做饭的锅、让回去时要坐的船弄沉，比喻不期待活着回来、要决一死战的决心。 李俊锡当天在首尔中区韩国新闻中心举行的宽勋俱乐部讨论会上表示：“我不想成为因为年轻而受到关注的党代表，而是要走为改变汝矣岛而努力的一名挑战者的路。”当被问及国民力量党的大选必胜战略是什么时，他说：“谁能抢占20岁到39一代，就能获得50岁到69岁一代随之而来的选票。” 有人声称洪准杓议员最近的支持率上升势头是因为执政党支持层的“逆向选择”，李俊锡对此表示：“有组织、政略性的逆向选择，是支持两人对抗中较弱的候选人，洪议员难以被看作那种范畴的候选人。”他对前检察总长尹锡悦的评价是：“大众性是其最大的优点。”他对前议员刘承旼的评价是：“因为有走完大选全程的经验，所以在知名度上有优势，其政治哲学给国民留下了印象。” 对于“首尔市长吴世勋当选总统候选人”的说法，李俊锡表示：“党内候选人登记已经结束，推翻程序登记吴市长，在我的常识范围内是不可能的。”就前紧急对策委员长金钟仁的作用论，他表示：“相比特定候选人阵营，我更希望他在党内总统候选人尘埃落定后再担任选举对策委员长。”

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