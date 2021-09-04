已经被对手看透的“本托号组织进攻足球”，无法穿透中东的大风沙. September. 04, 2021 07:34. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在2022卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛中，与韩国同分在A组的伊朗队排在小组第一。3日上午，伊朗队在伊朗德黑兰举行的与叙利亚队的A组首轮比赛中以1比0获胜。 被评为A组最强队的伊朗队也没能轻松战胜叙利亚队。亮点一展开了激烈的攻防战，射门数方面伊朗队以10比7稍稍占据优势，并最终艰难地取得了胜利。此外，阿联酋(UAE)和黎巴嫩0比0战平，伊朗以3分排在首位，韩国、阿联酋、黎巴嫩均以1分排在并列第二位。据悉，连遭遇1负的叙利亚队也具有不可小觑的实力，因此，与伊拉克队首场比赛战平的韩国队感到了更大的压力。 除韩国队外，A组的所有球队都在中东。韩国在时差大、天气炎热的情况下进行的中东客场比赛中一直处于弱势。选手们的体力管理变得更加重要。首先，韩国队没有找到突破密集防守后伺机反击的伊拉克队的方法，因此，预计将与其他中东球队展开相似的比赛。黎巴嫩队在第2轮预选赛中曾展开密集防守，与本场伊拉克队的战术十分相似，当时韩国队也没能踢出痛快的比赛。 韩国国家队主教练保罗•本托虽然坚持从后方经过中场分配球的“组织进攻足球”，但由于机械性的组织进攻过程，球队的整体向前移动速度变慢了。另外，如果中场压力加大，中场左右和前进传球就会受阻，进攻队员经常被孤立。再加上左右边后卫参与进攻等几种攻击方式反复出现，对方球队早已掌握并切断了攻击。 本托教练承认：“在进攻上球的转移速度不够快，本想通过空间渗透来打破对方的平衡，但没能做到。”如果重演类似的比赛，可能会再次引发对一度引发激烈争议的本托主教练僵硬战术的批评。需要摆脱重复的模式，装备更快更新的部分战术。 另外，在B组，由朴恒绪主教练率领的越南队在与沙特阿拉伯队的第一轮比赛客场比赛中，在上半场第3分钟率先攻入一球，但在下半场被对手连入3球，最终以1比3负于对手。

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