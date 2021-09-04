菅义伟首相放弃连任，将于本月底下台. September. 04, 2021 07:35. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相菅义伟3日表示，不会成为本月29日举行的执政党自民党总裁选举的候选人。在实行议员内阁制的日本，执政党总裁在国会当选为首相。不参加自民党总裁选举意味着即将辞去首相职务。 菅义伟当天下午在首相官邸对记者们表示：“为了专注于新冠疫情的应对，将不成为自民党总裁选举的候选人。”一旦29日选出自民党新总裁，将在一两天后举行的临时国会上当选为新首相。 很多人分析认为，菅义伟表面上阐明的理由是“致力于新冠疫情的应对”，但实际上是因为国民和自民党议员对自己的不信任而下台。菅义伟一直在描绘“东京奥运会使国民氛围高涨”“众议院选举获胜”“不投票连任自民党总裁”的剧本。但随着举办奥运会，新冠确诊病例剧增，内阁支持率也跌至去年9月执政以后的历史最低水平。在《朝日新闻》等部分媒体的调查中，支持率跌至被称为“危险水平”的20%左右。 随着支持率下降，自民党三选以下议员纷纷表示：“以菅首相体制，很难举行众议院选举。”现任众议院议员的任期是10月21日，因此必须在此前后举行议会选举。菅义伟为了突破困境，打出了解散众议院、提前举行大选、人事调动自民党干部等牌，却议员们以“为了延长任期而耍小把戏”为由不予接受。不仅是国民，连自民党议员也离他而去，菅义伟最终只能交出首相职位。

한국어