简便牛肉汤太咸了，钠含量最高达到每天标准值的97%. September. 03, 2021 07:39. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 据悉，简便牛肉汤和牛杂碎汤(先农汤)中含有的钠含量最高达到每天标准值的97%。新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情发生后，简便食品消费增加，因此选择和摄取产品时有必要予以注意。 韩国消费者院2日对消费者经常光顾的牛肉汤和牛杂碎汤等15种简便食品的品质和营养成分含量进行了调查，结果显示，每种产品的钠含量达到了每天标准值(2000mg)的48~97%。碳水化合物、蛋白质、脂肪的含量为0~36%，相对良好。 从不同产品来看，不倒翁“大邱式牛肉汤”的钠含量最高，为每日标准值的97%(1940mg)。接着是易买得的“浓味香辣牛肉汤”、Home Plus的“牛胸肉汤”(各96%)、东远F&B的“贵族牛胸肉汤”(90%)、CJ第一制糖的“必品阁牛肉汤”(86%)等，钠含量比率较高。在牛杂碎汤简便食品中，Home Plus的“羊脂牛杂碎汤”钠含量最高，达到每日标准值的61%(1227mg)。 韩国消费者院表示：“对于需要改善品质和标识的产品，将建议自行改善，并向相关部门通报不适合的事项”，“建议消费者分2~3次食用这些产品，并和有助于钠排放的香蕉和菠菜等果蔬类食品一起吃。”

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