消失的救世主. September. 02, 2021 07:26. . 如果陷入难关，必然会等待救世主。2017年，达芬奇的《救世主（Salvator Mundi）》以约5000亿韩元的价格售出，刷新了美术品最高价。Salvator Mundi是拉丁语，意思是救世主。购买者是沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼，他计划在新美术馆“阿布扎比卢浮宫博物馆”展示这幅画。也许他认为，达·芬奇的名画将成为把艺术的不毛之地阿布扎比打造成世界文化名胜的救世主。画主是否如愿以偿呢？ 画中，长发蓄着胡子的耶稣凝视正面，举起右手祝福，左手拿着象征天国的透明水晶球。据悉，此画受法国路易十二的委托而作，是法国公主在与查尔斯一世结婚时带回英国的，但此后下落不明。这幅画正式露面是在2005年。纽约的画商们发现了在多次涂漆严重损坏的情况下交付拍卖的画，并以不到1万美元的价格买进。当时不知道是达·芬奇的作品。这幅平凡画作成为亮眼的画商们的救世主，是在2011年。经过复原工作，它被认定为达·芬奇的真品，此后在伦敦国家画廊展出。虽然也有过真伪的争论，但主张真品的声音更大。此后，经过瑞士画商和俄罗斯财阀的手，身价飙升。2017年，它以4.5亿美元（约5200亿韩元）售出，12年间翻了4.5万倍。 它成为世界上最贵的画后，真伪争议更加激烈，中间交易商和以前的拥有者之间的画价相关法律纠纷也持续了6年。《救世主》销声匿迹，甚至没有入选2019年卢浮宫博物馆达·芬奇特别展。结果，画中的救世主没能拯救任何人，一直被锁在有权人的游艇或仓库里。人们依然在问。救世主，你在哪里？

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