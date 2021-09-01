福利预算突破200万亿韩元，无法承受没有财政准则的“债务炸弹”. September. 01, 2021 07:24. . 明年福利预算将突破200万亿韩元。现政府执政4年间增加了50%的规模。全体预算首次超过了600万亿韩元。政府昨天通过了包含上述内容的2022年预算案。随着新冠疫情、两极化、低生育等，确实有必要增加福利预算。但在国家债务高达1000万亿韩元的情况下，盲目扩大财政只能引发“税金炸弹”。因此难免会受到用需要国民偿还的钱发善心的批评。 从明年的福利预算来看，从婴幼儿到老龄层直接支付津贴、年金、奖金、准备金、保护费等现金的方式剧增。虽然有必要扩大对老弱者的照顾支援，但青壮年预算也以现金支付为主，而不是增加福利基础设施，这是不可取的。国民希望稳定的居住和工作岗位，但政府只拿出补救对策。这不禁让人怀疑，政府是不是想用“撒钱施善”来掩盖房价暴涨和青年失业等政策失败。 明年国家债务在国内生产总值中所占比率将首次突破50%。税金和国民年金、健康保险、工伤保险等社会保障性基金在国内生产总值中所占的比重——国民负担率接近30%。也就是说，如果按照这一趋势发展下去，不久后就要将收入的三分之一作为税金和基金缴纳。“文在寅关怀”导致健康保险财政恶化，失业补贴期限和工资大幅增加。 在国家债务不断增加的情况下，控制这种情况的财政准则却在国会睡大觉。财政准则的核心内容是将国家债务比率限制在60%。政府认为，到2025年将达到财政准则标准的限度。现政府每年增加8%∼9%的支出，将财政稳定转嫁给了下届政权和国民。 不仅如此，有力的总统候选人还提出了需要庞大财政的福利公约。执政圈的京畿道知事李在明承诺将推出基本收入、基本住宅等“基本系列”，前国务总理李洛渊在“新福利”承诺中表示将负责国民生活的所有领域。在野圈前检察总长尹锡悦也加入了原价住宅公约。下届政权也很有可能注重扩大现金性福利。 政府表示，明年的税收将增加数十万亿韩元。但是，新冠疫情、全球利率上升、中美霸权竞争等变数也不少。以不确定的收入为前提举债是危险的。要求国民减少负债，甚至阻止提供生计资金贷款，而政府却借债挥霍，这是前后矛盾的做法。国民知道，在大选之前撒下的钱终究还是税金。

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