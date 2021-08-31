战争和地形. August. 31, 2021 07:32. . 751年，高句丽后裔高仙芝率领的唐朝军队横穿生平第一次见到的险峻山区艰难行军。对于中国军队来说，沿着丝绸之路走得最远的高仙芝部队越过山脉与伊斯兰军展开了激战，但最终败北。这就是塔拉斯战役(又称怛罗斯战役)。 塔拉斯现今位于吉尔吉斯斯坦境内。经过这里，就能看到乌兹别克斯坦的撒马尔罕。其下就是阿富汗。高仙芝部队越过的山脉是兴都库什山脉北端，这一险峻的山脉南北向经过塔吉克斯坦，最后进入阿富汗。反塔利班势力的中心潘杰希尔省位于阿富汗领土结束的兴都库什山脉的尽头。 阿富汗战争尚未结束的原因、未能摆脱伊斯兰极端主义者的影响的原因包括分裂成碎片的地区社会、多样的种族和部族、近代的产业和生活方式等。营造这种环境的主要因素就是险峻独特的地形。山、平原、沙漠、高原地带把国土分割成一块一块的。兴都库什创造的山岳地形是为战争而特化的地形的说法是正确的。 兵法的基本是我军集中，敌人分裂。这里没有退路，在敌军很难改变阵形的极端地方展开战斗，可以获得翻倍的效果。从进入潘杰希尔的公路网来看，几乎所有地方都属于这种地形。上山则是更深的地狱。过去，苏联军队对从岩石后面突然冒出来、瞬间围堵上来的阿富汗战士非常害怕，把他们称为幽灵。由于教育水平低，军官资源、会操作尖端武器的技术人员非常匮乏。这是削弱正规军的重要因素之一。但如果投入到游击战中，得益于得天独厚的地形，即使不学习也能成为战士。 阿富汗的未来会如何？虽然很可惜，但枪声不会轻易停止。强国介入也是泥潭，撤退后受到指责的情况似乎不会改变。

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