WT跆拳道示范表演团进入“美国达人秀”半决赛. August. 27, 2021 07:28. by 金培中 wanted@donga.com. 世界跆拳道联盟(WT)跆拳道示范表演团在美国NBC的人气选秀节目《美国达人秀(America's Got Talent)》中以当地观众的压倒性支持进入了半决赛。 WT跆拳道示范团26日在美国加利福尼亚州洛杉矶好莱坞杜比剧院举行的粉丝投票结果直播中进入前5名，直接进入了半决赛。来自英国的唱片企划者西蒙•科威尔等评委们鼓掌称“这是理所当然的结果”。 前一天在同一场所举行的准半决赛上，在12组参赛选手中最后一个登上舞台的WT跆拳道示范团以“生活在急剧变化的文明中的现代人以跆拳道精神为基础，为建设和平的世界和更好的社会而努力”为主题，进行了3分多钟的演出。评委们盛赞道：“漫威电影英雄们依赖于电脑绘图(CG)，但示范团实际展现了令人眼花缭乱的样子。” WT跆拳道示范团曾于去年1月出演《意大利达人秀》并有获得“Golden Buzzer”的经验。看到这一场面的“美国达人秀”节目组方面首先提出出演邀请，WT跆拳道示范团在今年6月出演，获得了准半决赛资格。包括6名美国团员在内的由22人组成的示范团以仿佛出现在MV中的刀群舞和在空中击破6、7张松板等形象成为话题。节目播出后上传到YouTube的视频截至26日点击量已达1796万次，人气高涨。共有7队参加的半决赛将于下月1日进行现场直播。决赛将于下月15日举行。冠军队将获得100万美元(约11.7亿韩元)的奖金。

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