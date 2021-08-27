“无国界记者”：“宋永吉发言不当”. August. 27, 2021 07:27. by 华盛顿=常驻记者 刘承镇、金智贤记者 promotion@donga.com、jhk85@donga.com. “无国界记者”就共同民主党的《媒体仲裁法》修订案发表批评声明，被共同民主党代表（党首）宋永吉批评为“不懂韩国国情”。“无国界记者”就此反驳道：“（宋永吉的言论）完全不恰当。” “无国界记者”东亚局局长谢德里克·阿尔比亚尼（音）25日在与本报的视频采访中解释称：“‘无国界记者’是一个对所负责的所有国家和地区研究较多的团体”，“在全球建立记者网络，由此了解言论自由的情况，也有提供一切必要信息的其他伙伴。”他谈到，韩国记者协会的立场也与“无国界记者”相同。他还表示：“不能接受有人说‘无国界记者’不懂韩国。”被问及对宋永吉就该组织等国际媒体团体的声明表示“什么都不懂”持何立场时，他作出了上述回答。 阿尔比亚尼强调：“‘无国界记者’是独立于任何国家政府的国际非政府组织。每当言论自由受到威胁时，介入每个相关国家，就是我们的任务。”他表示担忧说：“韩国是世界上领先的民主国家之一。（法案一旦通过）可能会创造先例，被其他国家利用。”“我们将提醒任何想要通过新规定的国家该规定潜在的缺陷和漏洞。” 对于“无国界记者”的批评，宋永吉26日在国会对记者们表示：“我会好好说明的。我会用英文整理立场，直接发送给那边（无国界记者）。”宋永吉当天在接受MBC“新闻外传”节目采访时，对《媒体仲裁法》修正案表示拥护，并表示：“即使获得许多选票当选了国会议员，如果因散布虚假事实而被罚款100万韩元以上时，也要丧失议员资格，媒体又没有因为做了虚假报道而被吊销媒体执照不是吗？”

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