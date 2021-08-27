为解决家庭负债激增和房价上涨问题，韩国银行突然提高基准利率. August. 27, 2021 07:28. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国银行为了解决家庭负债激增和房价上涨等金融不均衡问题，时隔1年零3个月将基准利率上调了0.25个百分点。为了应对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的冲击，去年5月降至0.5%历史最低值的超低利率时代落下了帷幕。 预计到年末为止还会再次上调利率，因此，此前一直增加债务的平民阶层和“借债族”以及资金状况恶劣的中小企业将受到更大的打击。 韩国银行26日召开金融通货委员会全体会议，将基准利率从0.5%上调至0.75%。这是自去年5月将利率下调至0.5%后，时隔15个月再次上调。这是韩国银行自2018年11月(1.50%→1.75%)以后时隔2年零9个月首次上调基准利率。 韩国银行总裁李柱烈在金融通货委员会结束后举行的记者招待会上表示：“上调利率主要有三个原因，一是经济恢复势头持续，二是物价上涨压力增大，三是金融不均衡风险持续积累。”当天，韩国银行将今年的预期消费者物价上涨率从当初的1.8%上调至2.1%，而经济增长率预测值则维持在4.0%。 李总裁还表示：“因为有必要缓解累积的金融不均衡，所以现在迈出了‘第一步’”，“即使上调0.25个百分点，现在的利率水平依然是缓和的。”这被解释为暗示年内有可能再次上调利率的发言。市场预测，在10月或11月金融货币委员会上，将再上调0.25个百分点，年内将开启基准利率1%时代。 在家庭负债突破1800万亿韩元的情况下，此次上调0.25个百分点利率，从算术上看，家庭的利息负担预计将增加3.1万亿韩元。李总裁表示：“在新冠病毒疫情危机状况下，由于利率上调，弱势群体将面临很大的困难”，“有必要集中支援弱势群体，这是财政当务之急要承担的责任。” 虽然当天突然上调利率，但金融市场并没有出现大的波动。KOSPI比前一天下跌0.58%，以3,128.53收盘，KOSDAQ(创业板)指数上涨0.26%。分析认为，这是因为韩国银行从5月末开始不断发出上调利率的信号，因此市场已经反映出了上调利率带来的影响。

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