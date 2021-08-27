“一起承担伤痛…希望你们过得舒舒服服”，镇川挂起欢迎横幅. August. 27, 2021 07:28. by 張基祐, 柳原模 straw825@donga.com,onemore@donga.com. 26日上午开始，阿富汗助力者及其家属的临时安置地忠北镇川国家公务员人才开发院的入口周边道路上挂起了欢迎他们的横幅。上面画有太极旗和阿富汗国旗，上面用韩语、英语、阿拉伯语等写着“与诸位一起承担伤痛”、“为你和你的家人加油”等字样。这是军民们为安慰经由仁川机场抵达镇川的阿富汗人而挂出的横幅。 得到新型冠状病毒肺炎(COVID-19)阴性判定的阿富汗人将在这里停留6周左右。法务部部长朴范界表示：“身份验证也进行了彻底的调查”，“有4名医生和6名护士，还有40名法务部职员将会被派遣到这里。” 到了下午，镇川郡德山邑事务所接到了部分居民“拆除非法条幅”的投诉，横幅现已拆除。 镇川郡也成立了综合状况室，正在进行新冠病毒防疫措施和接收救护物品等迎接阿富汗人的准备。 忠北参与自治市民连带表示：“欢迎伸出援手的政府和镇川郡人民的决定。希望同时给予关怀和人道主义援助。” 前一天，就收容阿富汗人问题，政府方面和居民举行了2个半小时左右的座谈会，赞成和反对的意见出现了分歧。最终居民们相信政府，决定接纳阿富汗人。 镇川郡里长团协议会会长柳在允(音)表示：“虽然不是值得欢迎的事情，但也不是什么需要进行阻止的事情”，“希望处于不安中的他们能够在这里舒舒服服地生活。”

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