三星投资240万亿韩元雇佣4万名员工……愿它能引领克服危机. August. 26, 2021 07:21. . 三星前天公布了今后3年间在半导体和生物领域等方面投资240万亿韩元、直接雇佣4万人的投资雇佣计划。这超过了3年前180万亿韩元的投资计划，是有史以来单一企业最大一笔投资。这一计划的公布是在副会长李在镕假释出狱11天后。其中包括在全球市场上确保半导体等战略事业的主导权、向国内大规模提供优质工作岗位等内容。 最近三星在半导体委托生产领域没有果断作出追赶台积电（TSMC）所需的超微工艺投资，也受到了对直接生产半导体显示出强烈意志的英特尔的追击。李在镕迅速作出了决定，要进行投资来巩固市场占有率达44%的存储半导体的绝对优势和拿到委托生产的头把交椅。半导体产业近乎韩国经济的安全阀，在为时未晚之时决定进行大规模投资，是值得庆幸的事情。三星还确定了对和半导体一起上升为新一代主力产业的生物技术的投资，为几乎中断的人工智能和5G、汽车电装产业的并购绘制了蓝图。 今年上半年，主要大企业的营业利润是去年的两倍以上，但雇佣却几乎没有增加。上个月青年失业者达到30万人。三星在这种时候直接雇用4万人，意义重大。三星将投资财源的75%（180万亿韩元）投入国内，令人期待可创造最多56万个工作岗位，这一点也值得评价。考虑到三星一直以来在韩国产业界起到的主导作用，我们期待创造就业机会的行动能够对其他大企业产生积极的影响。 三星集团在公布此次投资雇用计划时表示：“这是为了在未来我国经济、社会面临的课题上恪尽企业的作用。”在大企业的公开招聘大部分被废除的情况下，三星决定维持公开招聘新职员，并表示要把有助于青年就业的软件教育扩大到全国，估计也是出于这一原因。政府也应该积极出面，通过放宽限制规定等方式使三星的投资和雇用扩大扩散到整个产业界。

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