日本《朝日新闻》：“压制媒体的媒体法，不可接受”. August. 26, 2021 07:23. by 东京=常驻记者 朴亨俊、华盛顿=常驻记者 李正恩 lovesong@donga.com、lightee@donga.com. “韩国执政党共同民主党正在推进很容易导致压制媒体的的法律修订案。” 日本《朝日新闻》25日在社论中做出了上述表示，并指出，（韩国的《媒体仲裁法》）修订案中最成为问题的是“准许给媒体背上沉重的赔偿责任”。该社论强调：“报道内容有多正确、恶意达到什么程度，是很难判断的。假新闻肆虐在韩国乃至世界各地都是严重的问题。甚至还出现了要用法律进行限制的国家。不能因为修订法律而导致采访活动萎缩。”社论还表示：“虽然文在寅政府和执政党自称正在继承抗拒军事独裁的民主化运动潮流，但他们却以庞大执政党这一数量上的力量为基础，表现出似乎会伤害普遍价值的随心所欲的政治手法。” 美国国务院当地时间24日在被本报记者问及对韩国《媒体仲裁法》修正案的立场时表示：“包括媒体在内的言论自由和信息接触，是繁荣稳定的民主社会的根本。”国务院表示：“乔·拜登政府一直定期强调，在信息和创意的开放交流上，独立媒体所发挥的核心作用对于自由社会有多么重要。” 美国记者协会的国际部门负责人、共同主席丹·库比斯克在接受本报采访时表示，如果法案通过，记者们有可能进行“自我审查”。他担心地说：“从我（在相关的外媒报道中）看到的情况来看，该法案并不具体。法案的模糊会威胁到国家的所有自由。”他还表示：“据我所知，这将成为民主国家首次通过这种法案，从而引发风波。” 以英国为基础的国际人权团体“19条款”也共同参与敦促撤销媒体仲裁法修订案。《19条款》24日在评论中表示：“该法案将使批评性报道萎缩，严重侵害言论自由和知情权。这违反了韩国的人权保障义务和国际人权标准。”成立于1987年的该团体就修订案指出：虚假报道的概念不明确，范围过于广泛，将使媒体萎缩；赔偿损害额5倍等，违反了比例原则；过于广泛的限制，导致能够惩罚国际法保护的表达等。

한국어