手术室CCTV，预计从2023年开始义务化. August. 24, 2021 07:25. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 预计，从2023年开始，手术室内将义务设置闭路电视(CCTV)。 23日，国会保健福利委员会召开全体会议，朝野协商通过了包含上述内容的医疗法修正案。CCTV设置法越过国会常任委员会门槛，距离2015年在第19届国会首次提出已有6年之久。修订案的主要内容是，在手术室内部设置和运营与外部网络没有连接的闭路电视。但是朝野为了减少医疗现场的混乱，决定在法案公布后留出2年的延缓时间。 根据修订案，如果患者提出要求，必须义务性地拍摄CCTV，而且不进行录音。阅览只有在调查、审判相关公共机关的要求或患者和医务人员双方同意的情况下才能进行。朝野考虑到医疗界的反对，将医疗队有权拒绝拍摄的例外条款列入了修订案。另外，还决定准备国家和地方自治团体支援安装CCTV所需费用的依据，并向要求阅览的一方申请阅览费用。 修订案将于24日通过国会法制司法委员会，最早于25日在总会上得到最终处理。对此，大韩医师协会反驳说：“这是与国民健康、安全和患者保护背道而驰，让医疗界后退的错误法案。”

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