“Sell Korea”外国人今年净抛售31万亿韩元国内股票，已远超去年的25万亿韩元. August. 23, 2021 07:33. by 李相桓记者 payback@donga.com. 据一项调查结果显示，参与“Sell Korea”的外国人今年以来抛售了31万亿韩元左右的国内股票。这已经远远超过了去年的纯抛售规模。 22日，据韩国交易所透露，外国投资者从今年年初到本月20日为止，在KOSPI(韩国综合股价指数)及KOSDAQ(科斯达克•创业板)市场共净抛售了30.726万亿韩元规模的股票。这一数字大大超过了去年全年的纯抛售额(24.7128万亿韩元)。 以月为准，除4月(829亿韩元净买入)外，外国投资者在其余7个月内一直保持净抛售势头。从本月9日开始，KOSPI市场连日来持续抛售势头，在9个交易日内卖出8.2万亿韩元以上。受此影响，本月KOSPI收益率为-4.43%，在主要国家代表指数中最低。 据分析，由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的再次扩散和美国的早期紧缩信号等，美元走强-韩元持续走弱，外国人的抛售势头增大。特别是，最近因半导体业态放缓的忧虑，股市大将股三星电子等受到动摇，进一步加剧了外国人的抛售势头。信荣证券研究中心主任金学均(音)表示：“由于担心全球经济放缓，加上半导体疲软预期等因素，预计外资的撤离和股市的下跌趋势将会持续下去”，“如果美国在今年内进入Tapering(资产购买减少)，新兴国家市场的资金流失将进一步扩大。”

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