房产中介所停业件数降至19年来的最低值. August. 20, 2021 07:37. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 据调查，今年上半年(1 ~ 6月)房地产公认中介所停业件数为19年来最少。随着房价上涨，中介报酬增加，中介所收入比往年良好。 19日，据韩国公认中介师协会透露，上半年全国公认中介所停业件数为5822件，歇业件数为421件。以上半年为准，上述停业件数是自2002年(5153件)以来的最低值。 公认中介所停业减少的原因可以解释为，由于房价上涨，每家中介所可以期待的中介报酬收益增大。据韩国房地产院透露，上月首尔的平均公寓价格为11.0930亿韩元。按照适用于9亿韩元以上住宅的现行中介报酬上限费率0.9%计算，每件中介报酬高达998万韩元。如果卖方和买方都得到中介报酬，将达到2000万韩元。 另外，交易增加，收入增加也是原因之一。去年全国住宅交易量为112.9305万件，是2006年政府统计以来的最高值。今年上半年首都圈住宅交易量为27.8340万件，比去年上半年减少了18.0%，但地方交易为28.983万件，仅比去年减少0.1%，仍处于相似水平。 在这种氛围下，今年上半年共有9302家公认中介所开业。随着停业减少、开业增加，以6月末为准，在岗的公认中介师达到了11.7738万人，创下了历史最高纪录。随着对公认中介师的关心越来越大，在13日结束受理的第32届公认中介师考试中，共有40.8492万人报名，是历届报名人数最多的。

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