天安停车场发生100亿韩元火灾保险事故，光奔驰车就多达百辆. August. 19, 2021 07:53. by 申志焕记者 jhshin93@donga.com. 据悉，在忠清南道天安市的商住两用公寓地下停车场发生的出差洗车车辆火灾，导致包括100多辆梅塞德斯-奔驰在内的170多辆高价进口车受损。保险业界担心，此次事故的损失额将超过100亿韩元。 据保险业界18日透露，天安市西北区佛堂洞的商住两用公寓地下停车场11日发生出差洗车车辆火灾事故，三星、现代海上、DB财产保险、KB财产保险等4个损害保险公司受理的汽车保险损失达到470多台车辆。被完全烧毁的车辆就达34辆。 特别是，在受损车辆中，约有36%、即170多辆是进口车。其中包括100多辆奔驰车。由于事故发生地点是高收入者聚居的新建公寓，出现多起高价车辆受损情况。 因此，保险公司等要承担的损失额比当初的预想还要多。据保险业界预测，如果车辆受损再加上公寓设施受损等，损失额将超过100亿韩元。但是，被推定为火灾原因的出差洗车车所加入的车险的实物限度是1亿韩元，因此很难用这些保险金来赔偿全部损失。损害保险业界的相关人士表示：“根据是否加入本车损害特约，受害车主或保险公司应该负担修理费，最后再向洗车企业等要求赔偿，”“损失额本来就大，因此预计很难得到赔偿。”

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