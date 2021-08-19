美国：“韩国和阿富汗不同，驻韩美军不会裁减”. August. 19, 2021 07:54. by 申镇宇记者、崔智善记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com,lightee@donga.com. 美国白宫国家安全事务助理杰克·沙利文当地时间17日表示：“正如乔·拜登总统一再强调的那样，美国没有裁减派驻韩国或者欧洲军队的意向。” 沙利文当天在新闻发布会上表示：“韩国和欧洲与我们在阿富汗驻扎的情况有着本质上的区别。”在美军撤出阿富汗后，盟国的担忧和批评接连不断，这种情况下，美国划清了撤走或裁减驻韩美军的界线。但有分析认为，从拜登前一天表示“不会重复不符合国家利益的美军驻扎”来看，拜登政府业已从中东抽身并致力于旨在牵制中国的印度太平洋战略，将向韩国政府提出为本国国家利益做出贡献的“同盟账单”。 沙利文就韩国和欧洲等盟国解释称；“这是我们长期驻扎的地方。虽然那里没有发生内战，但为了对付潜在的外部敌人并保护我们的同盟，我们维持了（兵力）。”拜登前一天就阿富汗事态对国民发表演讲时表示：“不会将我们的儿女送到不符合美国国家利益的战场。”在被问及这一讲话是否包话韩国时，拜登做出了上述回答。

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