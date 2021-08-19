国内大企业上半年营业利润达105万亿韩元，是去年的两倍以上. August. 19, 2021 07:54. by 林賢錫 lhs@donga.com. 据统计，今年上半年(1 ~ 6月)超过250家的主要大企业与去年同期相比取得了两倍以上的营业利润。主要在全球市场上，因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗接种扩大等景气恢复，出口行业拉动了业绩 18日，企业评价网站“CEO Score”对国内500强企业中提交半年报告书的255家企业进行了调查，结果显示，这些企业上半年的营业利润为105.1318万亿韩元。这一数字比去年上半年(51.6145万亿韩元)增加了一倍以上。销售额也从去年上半年的1020.9783万亿韩元来到今年上半年的1127.4212万亿韩元，增加了10.4%。 走遍海外市场的出口企业以全球经济复苏之势摆脱了因新冠病毒疫情带来的停滞状况，伸了伸懒腰。代表性出口行业电气电子部门的销售额从去年的185.544万亿韩元增加到今年的225.794万亿韩元，增加额(40.25万亿韩元)最大。汽车•零部件部门的销售额也达到28.7749万亿韩元、石油化学行业27.9435万亿韩元、钢铁行业12.138万亿韩元、商会方面7.488万亿韩元。特别是石油化学行业在去年上半年受到新冠病毒的直接打击，转为赤字，但今年上半年却获得了15.9629万亿韩元的营业利润，成功实现反弹。 相反，证券行业的销售额从去年上半年的71.8985万亿韩元来到今年上半年的57.4367万亿韩元，在1年内减少了14.4618万亿韩元(20.1%)，减少额最大。

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