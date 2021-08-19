每隔30分钟就会变老1年的海边…被关进“时间监狱”的人们. August. 19, 2021 07:54. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 有隐藏的宝石般的海滩。与“一半是人，一半是水”的休假季节的其他海边不同，这里人迹罕至。再加上得天独厚的自然景观，真是人间乐园。虽然出场人物似乎各有顾虑，但抵达海边的瞬间，却想到要度过最棒的休假而兴奋不已。 但是这个乐园瞬间变成了地狱。在这里每过半小时就等于老了1年，时间以不可控制的速度流逝。6岁男孩特伦特转瞬之间长大成人。开阔的海滩上无处可逃。这是18日上映的惊悚电影《老去(OLD)》的故事。 《老去》是以善于制造独创故事情节而闻名的反转大师M•奈特•沙马兰导演的新作。知道时间超高速流逝的事实的人们陷入了恐惧之中。原本美丽的奇岩绝壁和大海将变成孤立他们的“自然监狱”。为了逃脱而挣扎的人面临被卷进像房子一样大的海浪等死亡威胁 该片改编自2011年出版的图像小说(Graphic Novel)《沙堡》，让人产生了“观众的时间”果然走得很快的投入感。是谁以什么理由将他们关在海边呢？度假村职员为什么只向他们介绍这个海边呢？追着不断的好奇心，不知什么时候片尾字幕(Ending Credit)就上来了。由作曲家特雷弗•格雷基斯创作的电影音乐，通过有意的不谐和音提高观众的紧张感，使观众的投入感倍增。 虽然快速流逝的时间是恐怖的，但恰恰相反，也表现出了“时间是最好的良药"”这一点。成为老人的人物认识到年轻时期的矛盾其实并不算什么。随着年老眼花缭乱，丈夫开始更加仔细地看妻子；而妻子的耳朵也越来越失聪，更加倾听丈夫的话。虽然是惊悚片，但其中也包含着对人生和时间的思考。 电影中的海边是多米尼加共和国的“埃尔巴耶海滩(Playa El Valle)”。虽然是恐怖的海滩，但让因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而被困在国内的观众体会到去了一趟美丽海边的感觉。只是电影后半部，饰演反面角色的演员们为了自己的行为合理化而说出的台词过于直接，这一点令人遗憾。 电影中也有与新冠病毒吞噬全世界的现状相吻合的部分。影片上月率先在北美地区上映，荣登票房榜榜首。12岁以下禁止观看。

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