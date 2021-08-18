洪准杓宣布参加总统竞选：“纠正文在寅政权民粹主义，实现国家正常化”. August. 18, 2021 07:29. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党国会议员洪准杓17日正式宣布参加大选。他表示：“初学新手是难以经营国家的。”这是他继2017年竞选总统之后的第二次挑战。 五次当选国会议员的洪准杓当天上午在首尔市汝矣岛的竞选团队办公室举行了非面对面的参选记者会。他表示：“以迫切的心情进行最后一次政治挑战”，“将以尽忠报国的觉悟竭尽全力去夺回被夺去的政权”。 洪准杓曾历任大国家党（国民力量党的前身）代表、院内代表、庆尚南道知事等职。他针对前检察总长尹锡悦和前监察院长崔在亨等党内竞争者强调，“临时抱佛脚式的学习是处理不了总统业务的”，“为了应对政权交替后仍在国会掌握180席的现执政势力，最重要的是丰富的国政经验和强大的领导能力。”特别是针对尹锡悦，他直接批评称：“我认为，26年来只做检察事务的人很难再承担总统的业务。”洪准杓针对最近尹锡悦成为各种争议对象的情况表示：“只有‘无瑕疵’的候选人才不会给在野党以搞人的借口，才能为在野党争取到胜利。”“在过去的政治活动中，我和家人都接受了政权和国民彻底的验证。现在已无需再验证了。” 洪准杓在当天的参选宣言中，提出了国家正常化和国政大改革的七大课题，并作为竞选公约提出：从2024年议会选举中实行“总统连任制”修宪、“四分之一价格（额度）公寓”、废除法学院和恢复司法考试、废除公调处、设立韩国型联邦调查局以及KBS、MBC的民营化等。针对文在寅政权，他尖锐地表示：“韩国正在成为追随委内瑞拉的无偿民粹主义横行的国家”，“我们不能像只活过今天一样杀鸡取卵，给青年和未来一代留下一大笔债务的发放式大韩民国。”他针对执政党排名第一的竞选人、京畿道知事李在明斩钉截铁地说：“他不是当总统的品性。” 洪准杓在1993年担任检察官期间参与调查，因所谓的“老虎机事件”备受关注，在1996年的国会选举中进入国会。2017年弹劾政局中，他以自由韩国党（国民力量党的前身）候选人参选，获得24%的支持率，仅次于文总统位居第二。 洪准杓的战略是，在国民力量党竞选过程中举行的电视讨论中，以目前在野阵营候选人中遥遥领先的尹锡悦为对象，强力推进政策检验和负面检验，以此突显自己在正式选举中的竞争力。

한국어