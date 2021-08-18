送走梅西缓解压力的巴塞罗那，金库也见底了. August. 18, 2021 07:29. by 兪載泳 elegant@donga.com. 只要是擅长踢球的球员，就会梦想成为西班牙豪门球队FC巴塞罗那队的一员。但是现在巴塞罗那俱乐部却面临着稍有不慎就会停止球队运营的危机。 巴塞罗那俱乐部主席霍安•拉波尔塔(59岁)17日在西班牙巴塞罗那坎诺普举行的官方新闻发布会上，介绍了球队不得不让“足球天才”里奥内尔•梅西(34岁)转会到法国巴黎圣日耳曼队(PSG)的情况。据此，球队的债务包括基本负债、球员工资拖欠金额等在内，达到13.5亿欧元(约1.87万亿韩元)。今年3月就任的拉波尔塔主席在阐述球队令人震惊的财政状况时猛烈抨击道，“前主席约瑟夫•巴托梅乌留下了可怕的遗产。” 据拉波尔塔主席透露，球队净资产为-4.51亿欧元(约6250亿韩元)，无法正常支付主力球员的年薪。由于球员身价高，年薪总额超过了球队的收入，相比收入，年薪高达103%。梅西虽然同意削减50%的年薪，但无力控制。拉波尔塔提高嗓门表示：“与竞争球队相比，球员们的身价高出20~30%。我担任俱乐部主席后做的第一件事是给球员们发放工资，为此贷款了8000万欧元(约1110亿韩元)。前任主席团满是谎言。” 巴塞罗那包括杰拉德•皮克在内，塞尔吉奥•布斯克茨、塞尔吉•罗伯托、乔治•阿尔巴等主力球星也全部同意削减年薪，迎来了本赛季。与联赛主要竞争对手皇家马德里队展开天文数字般的引援竞争，曾号令世界的巴塞罗那队的黄金时代很有可能彻底结束。通过对青年队的投资培养球员的系统，有望实现体质改善。

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