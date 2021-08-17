“哦！充满活力的K-POP”，纽约人的兴奋. August. 17, 2021 07:38. by 兪載東 jarrett@donga.com. 周日15日(当地时间)晚上，数百名市民聚集在美国纽约曼哈顿林肯中心露天演出场。他们是为了观看在林肯中心首次举行的K-POP演出《K-Pop Disco Fever》而专门前来的。 当天的演出由林肯中心和纽约韩国文化院共同主办，是纪念纽约经济重新启动的“Re-Start Stage”的正式节目之一。在布鲁克林地区活动的韩裔女性DJ Gamma Vibes和K-POP专业舞者们登上舞台，在1个小时的时间里展示了BTS、BLACKPINK、TWICE、PSY等众多K-POP歌手的音乐。 虽然观众大多是20、30多岁的年轻人，但偶尔也有老人来到演出场。当天见到的年轻男子迭戈•拉米雷兹说：“本来就喜欢叫Everglow的K-POP组合”，“K-POP充满活力、快乐，令人兴奋。”粉丝们随着音乐站成一个圆圈，模仿了该组合的实际节奏。也有很多粉丝跟着唱韩语歌词。和朋友一起来的女粉丝在演出后半部分听到BTS的歌曲后大声欢呼。 平日里宁静的林肯中心周围响起了欢快的音乐，路过的人也停下了脚步安静地听一段时间的音乐。很晚才得知演出事实，由于没能买到门票，现场还有人询问入场情况。 策划当天演出的节目总监乔达娜•李(音)表示：“K-POP是巨大的文化内容，不仅是韩国人社区，所有纽约人都可以享受”，“从策划此次《Re-Start Stage》时起，就和纽约韩国文化院一起准备了活动。” 纽约韩国文化院院长赵允增表示：“林肯中心方面首先向我们提议举行K-POP演出”，“林肯中心方面担心古典音乐粉丝们会老龄化，所以似乎关注到了深受年轻人喜爱的K-POP。”林肯中心在2年前的2019年曾作为管弦乐团的编曲推出了K-POP歌曲，据说当时年轻观众的反应也很好。

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