没有“长假出行克制”，担心再现去年“确诊病例暴增6倍”的梦魇. August. 17, 2021 07:38. by 金素英记者、赵建熙记者 ksy@donga.com. 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情第四次流行的气势丝毫没有减弱。截至16日0时，新增确诊病例1556例，以周日公布为准是最多的。从7月7日的1212例开始，连续41天出现4位数的确诊患者。 问题是(猛烈的)扩散趋势在短期内很有可能持续下去。据中央防疫对策本部当天透露，意味着一名感染者的传播力的感染再生产指数最近一周(8~14日)为1.1，比前一周(0.99)反而有所上升。非首都圈为1.16，高于首都圈(1.07)。再加上受假期旺季“7末8初(7月末~8月初)”和光复节长假(14~16日)的影响，移动量增加，本周晚些时候的确诊患者可能会增加。 据韩国道路公社透露，14、15日两天，全国高速公路交通量约为920万辆。超过了最近4周的周末平均交通量(872万辆)。道路公社相关人士解释说：“虽然预想到由于长假交通量会有所增加(888万辆)，但实际交通量比这还要多。”另外，据济州岛观光协会透露，从长假前一天的13日到15日，来到济州的游客共有11.6243万人。比上周同期(10.7936万人)多出约8300人。 去年第二次流行也是光复节长假(8月15日~17日)成为导火线。当时长假前一周(8~14日)确诊患者平均每天51人，长假后一周(18~24日)平均每天确诊307人，暴增6倍左右。第二次流行于8月27日达到高峰，当日新增确诊病例441例。 专家们今年也担心出现类似的情况。翰林大学圣心医院呼吸内科教授郑基锡(音)预测称：“现在政府实际上没有出台追加防疫措施，扩散趋势无法遏制”，“光复节长假算是火上浇油，本周有可能出现2500例、下周出现3000例左右的确诊患者。”梨花女子大学木洞医院呼吸内科教授千恩美担心地说：“现在的保持社交距离防疫级别是在德尔塔变异毒株扩散之前制定的，没有太大的效果”，“如果休假结束后上班，传播不停的话，下周可能会出现2500例左右。” 中央防疫对策本部第2部本部长权俊旭在新闻发布会上表示：“上周确诊患者达到2000人以上，(现场)对遵守防疫守则的警惕性再次上升”，“以(本周)周三、四的情况等为基础，对今后的发展趋势进行精密判断。”

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