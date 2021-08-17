有军队样儿的军队. August. 17, 2021 07:39. . 青年金九参加过东学、义兵活动，在《乙巳条约》签订后，他结束武装斗争，投身于爱国启蒙运动。后来他因新民会活动及“105人事件”被捕入狱。1915年出狱后，金九认识到了爱国启蒙运动的局限性。1919年“三一运动”扩散至全国后，金九拒绝参加。“万岁是不能光复祖国的。” 金九随即流亡到上海，投身于临时政府。他从此成为抗日武装斗争的主角。金九的梦想是建立一个像样的军队即光复军。他有过痛苦的回忆。他最初指挥的军队是东学军。金九18岁时率领700名左右兵力，作为先锋参与了攻打海州城。城中有200名朝鲜军人和7名日本军人。靠这些兵力，4个城门难以都防守。金九制定了作战计划。主力向南门进攻。这是佯动。在守备队集中在南门的时候，金九带领自己的真正主力部队快速进军西门，一口气攻陷了城池。 战斗刚开始，日军在南门发射了三四发子弹。主力当即逃走。金九部队到达西门后正在攻击，撤退命令已经下达。金九认识到靠乌合之众无法打仗，就开始训练士兵。《白凡日志》中详细地介绍了当时的情况，当地了解到“捕手和持枪者最多就是最精锐”的部队水平后，感到非常寒心。他招聘了旧韩国将校出身人士和有智谋的人士，虽然在东学军中得到了好评，但是否提高到能够打仗的水平，还是个疑问。这支部队和附近的东学军发生摩擦，遭到他们的攻击后溃败了。 爱国心再强，武器再好，军队要像军队一样，才能保卫国家。要想做到这一点，军队必须从内部正直、健全，国民也应该理解军队并给予支援。最近，似乎我们两方面都在崩溃，真是担心。 历史学者

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