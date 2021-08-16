文在寅：“韩国正在比其他发达国家更稳定地克服新冠危机”. August. 16, 2021 07:17. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 韩国总统文在寅15日表示：“到10月份，70%的国民将完成新冠疫苗第二剂接种。”在最近莫德纳疫苗的供应出现问题的情况下，政府表示要比当初政府提出的目标11月提前一个月结束第二剂接种。 当天在首尔中区“文化站首尔284”（原首尔火车站）举行的第76周年光复节贺词中，文在寅表示：“目前韩国正在比任何发达国家都稳定地克服新冠危机。疫苗接种也在接近目标。”文在寅2日曾在首席秘书、助理会议上表示：“将提前目标，在中秋长假之前完成（3600万人完成第一剂接种的）目标。” 这表示，尽管莫德纳疫苗供应不稳定，文在寅仍然认为能在10月份完成第二剂接种目标。青瓦台就此解释道：“文总统这是在强调无论是辉瑞还是莫德纳第三季度都将毫无差池地供货的意志。”这种疫苗的两剂接种间隔目前为6周。18岁至49岁的国民如果在9月进行第一剂接种，那么第二剂接种将于10月末结束，因此青瓦台期待，如果接种按照预定进行，在11月初到中旬左右可以形成集体免疫。但也有分析认为，不稳定的疫苗供给和18岁至49岁国民的低提前预约率将成为绊脚石。 文在寅再次强调了开发国内疫苗的决心。他表示：“将以全球疫苗枢纽促进委员会为中心，从疫苗原、辅材料的开发到供给，予以集中支援，到明年上半年为止，政府和企业将共同努力实现国产一号疫苗的商业化。”

한국어