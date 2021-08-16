金学顺奶奶首次证言30周年，通过AI技术见到的慰安妇证词. August. 16, 2021 07:17. by 朴相俊记者 speakup@donga.com. “尹总务在干什么？日本这么嚣张，怎么还坐以待毙。请立即把我叫出来(出席新闻发布会)。” 1991年8月13日，日军“慰安妇”受害者、已故金学顺奶奶是对当时在韩国挺身队(慰安妇)问题对策协议会(现正义记忆连带)工作的尹英爱(78岁•当时韩国教会女性联合会总务)打电话，并说了上述这一番话。在第二天也就是14日举行的记者招待会上，金奶奶说：“曾因慰安妇深受痛苦的我还活得好好的，日本方面居然说不存在强制征调亚洲国家妇女充当军中慰安妇的历史事实，而韩国政府说不清楚，这像话吗？” 政府把在2017年金奶奶在韩国首次向世界宣告慰安妇苦难的8月14日这一天定为“日本军慰安妇受害者纪念日”。 14日，为纪念金奶奶的证词30周年，尹某在14日由正义记忆连带(理事长李娜英)举办的“我记忆中的金学顺”脱口秀上详细介绍了金奶奶出庭作证的过程。尹某在1991年4月日本驻韩大使馆表示“无法承认(慰安妇受害问题)。即使证人出席也不认识”，展现出顽固的态度后，在打听慰安妇受害者的过程中，当年7月经人介绍认识了金奶奶。 尹某回忆起来找自己的金奶奶的样子说：“穿着白色衣服来的老奶奶的眼睛就像童话书中的小鹿‘斑比’的眼睛一样，既充满恐惧，又炯炯有神。”当时，金奶奶对尹某说：“接到作证劝说后犹豫了很久，但是问自己‘为什么遭受着惨痛的痛苦，活到现在’时，我想‘把我的痛苦和历史事实暴露出来，希望后代的其他女性再不要遭遇这样的事情’。” 金奶奶袒露了自己在17岁时被强制带走，在3个月的时间里遭受损害的事实，并对尹某嘱咐说，“心情舒畅了。通过我自己把这件事告诉世人。”一个月后金奶奶出席记者会并公开作证了慰安妇受害事实。以此为契机，受害老人们的申告如潮水一般涌向挺身队问题对策协议会，政府在其中登记了238名慰安妇受害者。大部分受害者表示：“在电视上看到一位老奶奶(金学顺饰)开口说话后，产生了勇气。” 金奶奶的首次证言30年后的现在，慰安妇幸存者仅有14名而已。女性家族部等部门最近利用人工智能(AI)技术，开发了市民可以与受害老奶奶对话的项目，最近进行了展示。女性家族部日军下属“慰安妇”问题研究所和西江大学“永远的证言团体”将于6月15日至11月30日在首尔麻浦区西江大学和大邱中区“Heeum日本军慰安妇历史馆”举行《永远的证言》展示会。 该展示会的具体进行方式是，市民向录制李玉善(94岁)、李容秀(93岁•音)老奶奶证言的AI程序提问，展示相应的证词视频。记者在视频中向李玉善奶奶文“如何被动成了慰安妇”后，李奶奶活动着胳膊说，“做保姆时期，主人说是去帮忙的去一趟就回来的，结果被带走了。”李容秀老人也在AI视频中表示，“去地下通道桥，军人推着我，让我下去。我还以为是开玩笑呢。16岁第一次坐火车”，历历在目地说明了当时的情况。 主办方计划在11月之前进行示范展示，然后修改错误等，然后在世界主要国家举行正式展览。 “通过AI见到的慰安妇老奶奶的证言”视频可以在 dongA.com看到

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