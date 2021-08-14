国民力量党16名再选议员发表声明，“对李俊锡言行深表忧虑”. August. 14, 2021 07:10. by 全周英记者、尹多彬记者 aimhigh@donga.com,empty@donga.com. 支持前检察总长尹锡悦的人占多数的国民力量党16名再选议员13日发表联名签署的声明表示，“不得不对李俊锡代表（党首）深表忧虑”。分析认为，在尹锡悦和李俊锡围绕预定在18日举行的13名党内总统竞选人讨论会意见相左的情况下，尹锡悦系开始反击。 包括党内亲尹锡悦派议员郑点植在内的国民力量党再选议员们当天在国会召开记者会并表示：“党代表应为公正管理旨在实现政权交替的竞选全力以赴，”“竞选准备委员会是为竞选做准备的临时机构，有关大选竞选人讨论等大选管理工作应全部交给即将出台的（党）选举管理委员会。” 参与声明的议员有姜起润、郭尚道、金成愿、金汀才、金熙国、朴成重、朴完洙、宋锡俊、尹汉洪、李达坤、李晚熙、李亮寿、李哲圭、林利子、郑云天、郑点植等共16人。主导声明的郑点植是尹锡悦大选团队的公正和常识委员长，尹汉洪是综合状况室总管副室长，李哲圭是组织本部长。宋锡俊当天作为企划本部长兼房地产政策本部长加入了竞选团队。国民力量党籍的再选议员共有20名。 他们还就李俊锡一直抨击尹锡悦阵营人士等保守阵营内部人士一事表示：“不得不对李俊锡代表在重大时刻朝着党内大谈特谈的话语和文字表示忧虑，”“同时也希望大选竞选人方面，不要掺杂着感情立即应对，而是以合理的言行为竞选注入活力。” 当天，国民力量党内部围绕预备候选人讨论会再次出现了内讧。虽然党领导层讨论了将讨论会改为政见发布会的方案，但此次竞选准备委员会认为这是问题，坚持要以讨论会的方式进行。 李俊锡当天在脸书上表示：“（与院内代表金起炫）就是否可以向竞选准备委员会请求考虑部分改变讨论会方式等进行了讨论，就改为发布会方式等正在征求党最高委员们的意见，有的最高委员同意，也有人反对。”但是，竞选准备委员会委员长徐秉洙在接受记者采访时反对说：“如果将政策讨论会改为发布会，很有可能引发其他争议。” 竞选准备委员会当天下午为了确定讨论会的方式，举行了“大选竞选人代理人座谈会”，但13名竞选人中尹锡悦和前济州道知事元喜龙的代理人没有参加。尹锡悦竞选团队表示：“不参加没有与指导部协调好的竞选准备委员会主办的说明会。”元喜龙表示：“讨论会在党宪党规上没有任何根据，这种情况下，我绝对不会同意，仅仅是党代表的想法就强行推进的独断做法。” 大选竞选人之间也展开了激烈的竞争。元喜龙在脸书上写道：“洪准杓议员和刘承旼前议员一边拥护李俊锡代表，一边攻击和嘲弄尹锡悦前总长，这是卑怯的行为，真的很难容忍。难道因为对讨论很有自信，所以才抓住了践踏政治新手的机会吗？”对此，刘承旼阵营针锋相对地表示：“对于公开指责，要拿出证据来。”

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