DanceKang:“附身于K-POP,尽量跳得一模一样,对口型也是”. August. 12, 2021 07:24. by 龙仁=金泰彦记者 beborn@donga.com. 文化信息洪水时代,一般情况下很难受到关注。但是有一对兄妹不仅抓住了普通人,还抓住了艺人们的视线。用30秒的视频。那也是常见的素材K-POP。 以TikTok和YouTube为主舞台,翻跳K-POP舞蹈的创作者DanceKang(本名李康彬•22岁)的粉丝达到30万名左右。即使不是超大型YouTuber,也收到了明星们的邀请。秘诀在于,与单纯跟着跳舞的一般翻跳视频不同,有各歌手独有的“细节表情及视线处理”和“像实际舞台一样的摄像机移动”。得到认可后,今年2月接到歌手泫雅所在经纪公司的通知,拍摄了歌曲《I'm Not Cool》舞蹈合作视频,在社交网络服务(SNS)上获得了巨大反响。之后和ITZY、宇宙少女、OH MY GIRL、fromis_9、MONSTA X、全昭弥等也进行了合作。 接受《东亚日报》采访时DanceKang表示:“对于从小学开始就关注音乐节目的我来说,跳舞是家常便饭。”每到父母节,他都会和妹妹Jinjeolme(本名李瑟彬•20岁)一起在客厅展示才艺。看到这一幕的母亲郑顺恩(46岁)鼓励他们说,“有TikTok、YouTube等好的表现手段,挑战一下吧”,兄妹俩付诸实践。 在DanceKang的视频中,不乏象征K-POP的因素。还有其他视频里没有的对口型。DanceKang说:“翻跳应该一模一样。这是一种附身。”在此基础上,保留影像味道的是Jinjeolme的拍摄实力。DanceKang舞蹈视频的特征是360度旋转、特写镜头等接近实际音乐放送的摄像机移动。这是Jinjeolme使用手机在没有编辑的情况下,一镜到底拍摄出来的。Jinjeolme说:“我学的是影像专业。因为经常看MV,所以自己不能容忍无聊的视频。” 并不是光凭天赋就能实现的。为了拍摄不到1分钟的视频,几天时间内练习2个小时以上。与歌手们合作时,会制作试案视频,从动线到同步性都事先安排好。虽然说“太紧张了,见到泫雅后病了几天”,但随后两人又笑着说,“不想给艺人带来损害,所以忍住紧张,准备得很完美”,不愧是专业的兄妹。

