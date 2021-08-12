朝鲜统战部长称“将令你们感到巨大危机”，威胁武力挑衅. August. 12, 2021 07:24. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鲜11日在以劳动党统一战线部长金英哲的名义发表的谈话中威胁称：“（朝鲜）将时刻让你们感到，由于错误的选择而正在走向巨大的安保危机。”他还表示：“必须让你们明白，将会因亲手丢掉改善北南关系的机会、以敌对行为回应我们的善意而付出代价。”7月27日韩朝恢复通信线路，15天后，朝鲜以韩美军事演习为借口，单方面宣布恢复无效。继前一天下午后，朝鲜当天又拒绝通过东海和西海两处军事通信线路和板门店南北共同联络办事处等三处通信线接收定期通话。 金英哲表示：“很明显，既然南朝鲜（韩国）和美国一如既往地选择同我国对抗，我们也不能做出其他选择。”朝鲜劳动党副部长金与正继前一天强烈抨击韩美联合军事演习后，朝鲜再次将南北关系僵化的责任转嫁给南方，并进一步提高力度，预告要发动武力挑衅。 青瓦台和政府当天在通过统一部发表的《相关部门综合政府立场》中表示：“韩半岛的军事紧张局势高涨对任何人都没有好处。”“应尽快恢复对话。”但是内部困惑的神色非常明显。政府当局人士表示：“朝鲜这样的举动是事先没有预料到的。”青瓦台有关人士表示：“如果朝鲜发动挑衅，可能会试射短程导弹。这样一来，我们的应对方式也必然会改变。”

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