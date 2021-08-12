以“周薪5万韩元”诱惑初高中生的“Telegram短信兼职生”. August. 12, 2021 07:25. by 池民九记者 warum@donga.com. “我推荐您做可以每天按短信配额的居家兼职工作。一天能挣5000韩元，周薪能挣5万韩元。” 最近发现了以初高中生为对象，假装兼职工作，诱导发送非法短信的新型垃圾短信(SPAM)手法，当局对此进行了警告。 11日，据广播通信委员会和韩国互联网振兴院(KISA)透露，上月接到一位市民举报称收到可疑的垃圾短信后，进行了调查。得知来电人是高中生A某的事实。A某发送的短信中包含了连接到宣传特定股票项目的Kakao Talk开放聊天室的网络地址(链接)。 调查A某时，他说看到社交网络服务(SNS)等上传的“短信兼职”帖子，联系了新型垃圾短信势力。他们传达了不特定的多数手机号码和信息内容，A某根据指示每天最多发送500条垃圾短信。为了隐藏身份，他主要使用安全性高的Telegram，因此被称为“Telegram短信兼职生”。 该团伙邀请的大多数是初高中生，提出“周薪5万韩元”、“邀请朋友时追加5000韩元”等条件，诱惑他们发送垃圾短信。A某说：“朋友之间已经传开了”，“只发短信就行，以为法律上没有问题。” 根据《信息通信网法》等规定，如果直接发送收信人不想要的非法垃圾短信，最多要缴纳3000万韩元以下的罚款。如果短信中包含非法贷款、赌博、非法医药品等广告性信息时，发信者可能会受到1年以下有期徒刑等刑事处罚。 广播通信委员会和KISA为了掌握新型垃圾短信势力的真相，正在讨论委托警方等相关机关进行调查的方案。

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