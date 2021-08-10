名牌武器. August. 10, 2021 07:29. . 去欧洲博物馆看看，受欢迎的收藏品是中世纪骑士的盔甲。其中从头到脚包裹的板金甲对于军迷来说是向往的境界。高级盔甲几乎是定制的，所以每件盔甲都有装饰和细微的创意。审美感也很突出。国王和王子用盔甲实战固然重要，但游行中使用的效果也不容忽视，必须具备强大和优雅的轮廓。 从不同国家的情况看，名牌盔甲、国王和贵族的盔甲又各有不同。没有摸过或敲过德国盔甲。得益于在欧洲也颇有名气的铁匠们的合金技术，钢铁似乎非常优秀，但设计和装饰却并不好看。看到扮酷耍帅或加入动物雕刻(雕塑)，甚至觉得还不如不加入呢。 与“艺术之国”的先入之见不同，法国盔甲出乎意料地丰富，有很多实用、创意性的想法。最让人吃惊的是意大利产品。金黄色盔甲加上头盔、主体、盾牌等巨大的雕刻和装饰。不禁让人产生疑问，难道真的会穿着这种艺术品出现在战场上吗？即使再富有，恐怕也舍不得穿出去打仗。 所以，当得知真的有穿出去的事例时，我更加惊讶。也有在战场上缴获并展示在敌国博物馆的情况。也许是买来的东西。总之很难理解。为什么把如此高水平的雕刻镀在盔甲上呢？ 与中世纪的装备相比，现代武器显得异常昂贵。设计方面的比重也提高了不少。飞机、战车、制式步枪的设计也日益重要，丝毫不亚于性能。难道我们所有人都成为了贵族？还是20世纪动摇世界的征兵制时代已经过去，现在军人成为特殊战士的职业，在武器上也注重设计的骑士、贵族的思想复苏了呢？历史学家

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